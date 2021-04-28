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Источник: форвард «Монреаля» перейдет в «Ак Барс»

12:30
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Нападающий «Монреаля» Джордан Уил продолжит карьеру в России, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

По информации источника, форвард перейдет в «Ак Барс».

Сезон-2020/21 Уил проводит в фарм-клубе «Монреаля», «Лаваль Рокет». На его счету 22 (6+16) очка в 27 матчах. Уил провел 218 матчей в НХЛ, набрав 69 (32+37) очков.

Дополнительная информация:

https://t.me/IgorZhukovLife/3908

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