Источник: форвард «Монреаля» перейдет в «Ак Барс»
12:30
Нападающий «Монреаля» Джордан Уил продолжит карьеру в России, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.
По информации источника, форвард перейдет в «Ак Барс».
Сезон-2020/21 Уил проводит в фарм-клубе «Монреаля», «Лаваль Рокет». На его счету 22 (6+16) очка в 27 матчах. Уил провел 218 матчей в НХЛ, набрав 69 (32+37) очков.
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