Источник: ФНС заблокировала счета «Салавата Юлаева»

Федеральная налоговая служба (ФНС России) заблокировала счета «Салавата Юлаева», сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, все транзакции были приостановлены еще на прошлой неделе. Сейчас заблокированы пять счетов клуба из-за долгов перед ФНС в размере 87 миллионов рублей.

Это не первый подобный случай в 2026 году — ранее счета уфимцев блокировали в феврале. Тогда их долг составлял 84 миллиона рублей.

8 апреля «Салават Юлаев» на выезде проведет первый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива». В первом раунде уфимцы выбили «Автомобилист» (4-2 в серии).

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