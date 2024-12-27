Источник: экс-защитнику «Автомобилиста» Степанову грозит уголовный срок за повторное вождение авто без прав

Бывший защитник «Автомобилиста» Стефан Степанов без прав управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь на 19 декабря хоккеиста остановили на Ленинградском проспекте в Москве.

«От мужчины пахло алкоголем. Освидетельствование подтвердило подозрения сотрудников ГИБДД — Стефан был пьян», — сообщает источник.

Отмечается, что 32-летний россиянин в ноябре 2023-го был лишен прав на полтора года за езду без прав.

«Теперь Стефану грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Максимальный срок наказания по этой статье — 2 года лишения свободы», — сообщает источник.

Степанов провел в КХЛ 52 матча и сделал две результативные передачи.