Источник: экс-хоккеист «Салавата» Владислав Лукин купил не только военный билет, но и водительские права

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин помимо военного билета незаконным путем приобрел и водительские права, сообщает Mash.

Об этом правоохранительные органы узнали от Фарита Самигуллина, задержанного еще в апреле. Именно этот человек занимался проблемой хоккеистов с армией, выступив посредником.

Также Самигуллин навел правоохранителей еще на двух бывших хоккеистов «Салавата»: Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева.

18 июля Ленинский районный суд Уфы будет рассматривать дела двух других игроков, подозреваемых в даче взятки за уклонение от воинской службы, — нападающего СКА Михаила Воробьева и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова.