Источник: «Динамо» потратит на зарплату Шипачева, Тарасова и Яшкина более 250 млн рублей в год

РБК опубликовал данные о зарплате тройки нападения московского «Динамо»: Вадима Шипачева, Даниила Тарасова и Дмитрия Яшкина.

По информации источника, совокупные расходы клуба на первую тройку атаки в текущем сезоне могут превысить 250 миллионов рублей, что равно четверти общей платежной ведомости команды.

Шипачев является самым высокооплачиваемым игроком «Динамо». Базовый размер его оклада за предстоящий сезон составляет 120 миллионов рублей. Среди самых богатых игроков КХЛ он занимает места с пятого по восьмое. Также форвард может получить 30 миллионов рублей в виде бонусов, положенных за выполнение различных статистических показателей. Гарантированная зарплата Яшкина составляет 40 миллионов рублей, еще 20 он может заработать в виде бонусов. Тарасов имеет контракт на 35 миллионов.

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