Источник: Демченко станет игроком «Металлурга»

В ближайшее время «Металлург» объявит о трансфере 25-летнего вратаря Василия Демченко, которого выставил на драфт отказов «Трактор», сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Команда Ильи Воробьева остро нуждается в голкипере в связи с плохой игрой Станислава Галимова, также выставленного на драфт отказов.

Челябинск пытается избавиться от Демченко с самого начала сезона, несмотря на заявленную ставку на собственных воспитанников: в сентябре и октябре «Трактор» пытался продать хоккеиста в СКА, а также обменять в «Авангард» на Игоря Бобкова, но ничего из этого не вышло.

Демченко — выпускник школы «Трактор», всю карьеру провел в Челябинске. За главную команду клубной системы в КХЛ сыграл 209 матчей, у него 82 победы, 92,5 процента отраженных бросков. По итогам сезона-2018/19 вратарь получил приз зрительских симпатий.

В 22 матчах этого сезона у Демченко 7 побед, 90,8 процента отбитых бросков и 2,79 шайбы пропущенных в среднем за матч, он ни разу не сыграл на ноль.

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