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Источник: Дацюк проведет еще один сезон за «Автомобилист», после чего станет генменеджером клуба

13:14
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Павел Дацюк продолжит игровую карьеру и подпишет контракт с «Автомобилистом» на 1 сезон. Хоккеист заработает 13 миллионов рублей за сезон. Сообщается, что по окончании сезона-2020/21 игрок займет должность генерального менеджера в екатеринбуржском клубе.

— Владельцы клуба предлагали ветерану следующий выбор: заменить Гросса на позиции генерального менеджера или контракт игрока на один сезон, — сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life. — Дацюк выбрал контракт игрока на символические 13 млн. Подписание и официальное объявление — дело ближайшего времени. Генеральным менеджером «Автомобилиста» Дацюк с большой долей вероятности станет спустя год.

41-летний хоккеист в минувшем сезоне провел за команду из Екатеринбурга 43 матча, в которых набрал 22 (5+17) очка.

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