Источник: ЦСКА подпишет однолетний контракт с защитником Сергеевым

ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с экс-защитником уфимского «Салавата Юлаева» Артемом Сергеевым, сообщает РИА «Новости».

Соглашение с 27-летним Сергеевым будет рассчитано на один год. Ранее армейцы получили спортивные права на хоккеиста в результате обмена на защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Черного.

Сергеев в сезоне-2019/20 набрал 9 очков (2+7) в 53 играх регулярного чемпионата КХЛ за «Салават», отыграл 6 матчей в плей-офф. В апреле генеральный директор уфимского хоккейного клуба Александр Курносов заявлял, что Сергеев проинформировал руководство команды об отъезде в клуб НХЛ «Флорида».