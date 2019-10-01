Источник: Билялетдинов отказался от должности главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» предложил Зинэтуле Билялетдинову должность главного тренера команды, но 64-летний российский специалист от нее отказался, утверждает РБК.

24 сентября «Локомотив» объявил об отставке Крэйга Мактавиша. Под его руководством ярославцы набрали 6 очков в 8 играх. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Александр Ардашев.

— Сейчас Билялетдинов не планирует возобновлять тренерскую карьеру, — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, РБК. — В межсезонье тренеру новый контракт предлагал «Ак Барс», но он отказался, ясно, не для того, чтобы через несколько месяцев принять предложение другого клуба.

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