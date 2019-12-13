Источник: Бэйленом интересуется «Автомобилист»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен может продолжить карьеру в «Автомобилисте». Трансфер мог состояться еще в конце октября, но в Челябинске решили все-таки дождаться, когда игрок восстановится после травмы и вернется в игру (Бэйлен пропустил два с половиной месяца из-за повреждения в первом матче сезона с «Витязем»), сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Впрочем, клуб из Екатеринбурга сохраняет интерес Бэйлену, тем более, что «Трактор» практически потерял шансы на плей-офф. Сделка может состояться до дедлайна в КХЛ.

Бэйлен играет в «Тракторе» с сезона-2017/18. Нынешний контракт с ним рассчитан до 2021 года. Ориентировочная зарплата — 55-60 миллионов рублей за сезон. В текущем чемпионате у Бэйлена 9 (5+4) очков в 12 играх. Хоккеист не считается в КХЛ легионером из-за белорусского гражданства.

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