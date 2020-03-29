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Источник: Белов, Кетов, Бурдасов и Аалтонен подпишут новые контракты со СКА

15:57
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Защитник Антон Белов, нападающие Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов подпишут новые контракты со СКА, сообщает РИА «Новости».

СКА в сезоне-2019/20 занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф армейцы со счетом 4-0 в серии первого раунда обыграли подмосковный «Витязь».

Действующие контракты Белова, Аалтонена, Бурдасова, Кемппайнена и Кетова истекают 30 апреля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200329/1569315083.html

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