Источник: Белов, Кетов, Бурдасов и Аалтонен подпишут новые контракты со СКА

Защитник Антон Белов, нападающие Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов подпишут новые контракты со СКА, сообщает РИА «Новости».

СКА в сезоне-2019/20 занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф армейцы со счетом 4-0 в серии первого раунда обыграли подмосковный «Витязь».

Действующие контракты Белова, Аалтонена, Бурдасова, Кемппайнена и Кетова истекают 30 апреля.