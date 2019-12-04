Источник: Артур Кулда может подписать контракт с рижским «Динамо»

Защитник Артур Кулда близок к переходу в рижское «Динамо». 31-летний игрок уже находится в расположении команды и должен в ближайшее время подписать контракт, сообщает Skaties.lv.

В прошлом сезоне Кулда провел за «Северсталь» 59 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В КХЛ он также выступал за «Сибирь», «Салават Юлаев», «Йокерит» и «Куньлунь». Всего он сыграл в КХЛ 330 матчей и набрал 64 (19+45) очка.

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