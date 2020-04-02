Источник: Андригетто может вернуться в Швейцарию

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто может вернуться в Швейцарию. В услугах 27-летнего швейцарца заинтересован клуб «Цюрих Лайонз», сообщает Blick.

Контракт Андригетто с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля 2021 года. Хоккеист не исключает возможности возвращения на родину, хотя пока планирует остаться в КХЛ.

Правда, в российском клубе остались не очень довольны его первым сезоном в Омске. В 56 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 27 (13+14) очков, в плей-офф на его счету 2 результативные передачи в 6 встречах.