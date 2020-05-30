КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Источник: «Ак Барс» на год продлил контракт с Яруллиным

11:22
Теги:

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Альбертом Яруллиным, утверждает «Бизнес Online».

Новое соглашение рассчитано на один сезон. Прежний двухлетний контракт защитника завершился 30 апреля.

В минувшем сезоне Яруллин провел 56 матчей и набрал 33 (4+29) очка при показателе полезности «плюс 18».

27-летний Яруллин — воспитанник «Ак Барса». За казанский клуб он провел восемь сезонов в КХЛ, а в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

http://sport.business-gazeta.ru/news/255524

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир