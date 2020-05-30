Источник: «Ак Барс» на год продлил контракт с Яруллиным
11:22
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Альбертом Яруллиным, утверждает «Бизнес Online».
Новое соглашение рассчитано на один сезон. Прежний двухлетний контракт защитника завершился 30 апреля.
В минувшем сезоне Яруллин провел 56 матчей и набрал 33 (4+29) очка при показателе полезности «плюс 18».
27-летний Яруллин — воспитанник «Ак Барса». За казанский клуб он провел восемь сезонов в КХЛ, а в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.
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