Исполняющий обязанности тренера «Амура»: «Хотели, чтобы 1000-я игра Рылова запомнилась победой»
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок после матча FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:1) поделился впечатлениями от 1000-й игры защитника Якова Рылова в чемпионатах страны.
— У Якова Рылова 1000-я игра в чемпионате страны. Как его поздравили?
— Мы подарили ему шайбу и похлопали. Все ребята старались сделать ему подарок в виде победы. Он начинал свою профессиональную карьеру в составе «Динамо».
39-летний Рылов выступает за хабаровский клуб с 2022 года, он также известен по игре за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», московский «Спартак» и «Автомобилист». В текущем сезоне на счету 39-летнего хоккеиста 6 матчей в КХЛ и 1 результативная передача.
(Федор Носов)
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