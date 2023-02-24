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Сегодня, 21:23

Тренер «Сочи»: «Сегодня так получилось, что мы играли вторую игру подряд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев остался доволен игрой команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

— Болельщиков с победой, нас с победой. Настраивались на игру. Сегодня так получилось, что мы играли вторую игру подряд, тяжело было. В первом периоде забили первыми — неплохо играли первые восемь минут. Потом небольшие ошибки появились. В третьем периоде сыграли хорошо, по заданию и выиграли матч. Последние три игры набираем очки — для нас это большой плюс.

— Вчера команда тоже вела в три шайбы и затем что-то сломалось, начали пропускать. Сегодня то же самое. В чем причина?

— Никто не сломался, просто пошли удаления, где-то мы не выбросили шайбу, где-то соперник хорошо сыграл. В любом случае мы выстояли, выполнили задание и победили.

— Ваш коллега из «Северстали» снимал вратаря и разыгрывал «6 на 5», «6 на 4». Если бы вас вынуждала ситуация, вы бы воспользовались такой же тактикой?

— Я думаю, да, почему нет? Это нормально в современном хоккее — попробовать вытащить игру.

— Второй матч за два дня — насколько это имеет смысл? Может, КХЛ в дальнейшем не стоит ставить матчи таким образом?

— Это решать лиге. В любом случае, тяжело играть на таком уровне два дня подряд. Наши соперники и вчера, и сегодня — очень хорошие команды, для нас, конечно, это было тяжело. Я благодарен ребятам, они молодцы — вышли заряженные, вышли победить.

— Утром была новость, что два игрока вашей команды расторгли контракты по обоюдному согласию. Почему было принято такое решение?

— Мы смотрим, кто пойдет с нами на следующий год. Ребята, которые пока с нами, они остаются с нами. Смотрим, решаем.

— Как опишете перспективы Никиты Феоктистова остаться в команде на следующий сезон?

— У нас все в процессе, будем разговаривать, будем смотреть. Никита сегодня старался, дальше будет видно.

— У вас остался домашний матч против «Куньлуня». Чего ожидаете от этой встречи и как повторить успех того матча, когда вы обыграли этого соперника со счетом 7:2?

- Однозначно будем стараться, будем играть на победу.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/dmitriy-kokorev-poslednie-tri-igry-nabiraem-ochki-dlya-nas-eto-bolshoy-plyus/
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