Тренер «Сочи»: «Кто будет в этом сезоне до конца биться, с теми мы пойдем дальше»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).
— Играли хорошо сегодня. Единственное, в конце матча подвели удаления и, собственно говоря, поэтому и проиграли.
— Команда не решает турнирных задач, но по тому, какую игру показывают ваши ребята, им как будто есть за что бороться. За что?
— У нас молодая команда. И мы говорим ребятам: кто будет в этом сезоне до конца биться, стараться и играть только на победу, с теми мы пойдем дальше. Ребята стараются, сегодня действительно хорошо играли, но немного у нас не получилось с удалениями.
— У Бердина такая во многом североамериканская манера игры — даже в сложных ситуациях он оставляет шайбу в игре, работает клюшкой. Этим был обусловлен его выбор на эту игру, а не Третьяка, который многовато пропустил в Челябинске?
— Нет, у нас по плану играл сегодня Михаил. То, что он хорошо играет клюшкой — да, это действительно так. Он выступал в Америке, там все вратари играют в такой манере.
— Можете ли сказать, что причиной такой достаточно удачной игры на протяжении большей части матча от вашей команды стала «физика»? Было ощущение, что сочинцы опережали магнитогорцев в последний момент.
— До удалений так и было. Опять же, повторюсь, ребята молодые, стараются, выполняют задание, настраиваются на каждую игру. Выходим играть только на победу.
— То, что у «Сочи» более-менее ровный состав по возрасту — насколько сплочению помогает?
— У нас есть и ветераны, но в основном это молодые ребята, которые учатся, которые играют первый сезон в КХЛ. Они выходят, у них горят глаза, они хотят победить. Да, что-то не получается пока. Но все настроены на хорошую игру.
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|СКА
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|47
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|99
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|25
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|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
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|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
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|64
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|31
|74
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 4
|18.02
|13:00
|
Спартак – Северсталь
|1 : 3
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2 Б
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|4 : 2
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -