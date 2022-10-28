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Сегодня, 22:39

Кравец: «Очень обидное поражение «Адмиралу», «Авангард» играл сильнее по всем показателям»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче с «Адмиралом» (0:1 ОТ).

«Очень обидное поражение сегодня. Наша команда играла сегодня сильнее «Адмирала» по всем показателям, по всей работе, по игре в зоне, по броскам. К сожалению, проблема была с реализацией. Здесь вратарь очень прилично отыграл у «Адмирала», к ребятам нет претензий, все горели, все хотели. Но по броскам 45-14, это очень большая разница. Хорошо, что в домашней серии взяли 5 из 6 очков, надо продолжать в том же духе на выезде», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 23 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504532.html
ХК Авангард
ХК Адмирал
Михаил Кравец
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