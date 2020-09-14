Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» скептически оценил форму Якупова

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев после поражения от «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ раскритиковал форму нападающего Наиля Якупова.

— Получился хороший и боевой первый период. Думаю, он понравился зрителям, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Второй период мы провалили из-за ошибок и удалений. Постарались добавить в третьем, но не получилось.

Наиль Якупов не совсем готов к сезону, он катался всего десять дней, в основном тренируясь на земле.

Радует, что ребята набирают форму через игры, физическое состояние улучшается. Скоро подтянутся легионеры, и те, кто сейчас болеет.