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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» скептически оценил форму Якупова

15:04
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев после поражения от «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ раскритиковал форму нападающего Наиля Якупова.

— Получился хороший и боевой первый период. Думаю, он понравился зрителям, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Второй период мы провалили из-за ошибок и удалений. Постарались добавить в третьем, но не получилось.

Наиль Якупов не совсем готов к сезону, он катался всего десять дней, в основном тренируясь на земле.

Радует, что ребята набирают форму через игры, физическое состояние улучшается. Скоро подтянутся легионеры, и те, кто сейчас болеет.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/14/472742.html

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