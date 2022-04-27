В «Салавате Юлаеве» оценили вероятность проведения матча против сборной России

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Владислава Третьяка о намерении провести матчи сборной России с клубами КХЛ.

«Только сегодня прочитал об этой новости. Если поступит официальное предложение, то будем думать, а пока тяжело комментировать. В перспективе все, что касается сборной, пускай обдумает ФХР», — заявил Курносов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее ИИХФ отстранила сборные России от международных турниров под своей эгидой. Национальная команда не выступит на ЧМ-2022 в Финляндии, а в следующем сезоне не будет участвовать в Евротуре.