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Сегодня, 16:18

Курбатова назначили на должность генерального директора ФХР в начале сентября

Руслан Минаев
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Исполнительного директора Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрия Курбатова перевели на должность генерального директора организации в начале сентября, сообщили в пресс-службе ФХР.

«Решение о назначении Дмитрия Курбатова генеральным директором было принято на заседании правления федерации 2 сентября», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Курбатов занимал должность исполнительного директора ФХР с июня 2015 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16085945
Хоккей
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