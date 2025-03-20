Ишимников — о новой арене «Автомобилиста»: «Изначально лед был не очень хорошего качества»

Защитник «Автомобилиста» Никита Ишимников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от новой домашней площадки екатеринбургской команды — «УГМК Арены».

— С визуальной точки зрения нравится все, а с хоккейной — изначально лед был не очень хорошего качества: крошился и так далее. Сейчас уже с каждым матчем все лучше и лучше. Сегодня прям уже достаточно приятно было. Изначально на тренировках даже было тяжело, потому что все скакало, а сейчас на тренировках уже идеально, а на играх — близко к этому, — сказал Ишимников «СЭ».

«УГМК Арену» открыли 10 марта 2025 года. Она вмещает 12 588 зрителей на хоккейных соревнованиях.