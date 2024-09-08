Исхаков в падении забросил дебютную шайбу в ЦСКА в матче против «Адмирала»

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков отличился дебютной шайбой за армейцев.

8 сентября ЦСКА дома принимает «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Во втором периоде Исхаков в падении забил третью шайбу армейцев в этом матче.

24-летний нападающий в начале августа подписал контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано на два сезона.