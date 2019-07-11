"Ищу работу". Финалист Кубка Гагарина Галимов спародировал Глушакова

Нападающий Ансель Галимов в Instagram в шутку объявил о поиске работы. Хоккеист сделал это в стиле футболиста Дениса Глушакова, который после ухода из "Спартака" опубликовал фото с табличкой "Ищу работу".

Последние два года Галимов защищал цвета "Авангарда". В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 он набрал 11 (5+6) очков в 45 матчах, а также провел 8 встреч в плей-офф и помог "Авангарду" дойти до финала Кубка Гагарина.

Также в его карьере были клубы КХЛ "Нефтехимик", новокузнецкий "Металлург" и московское "Динамо".

В комментариях один из подписчиков в шутку спросил: "В "Ахмат" пойдешь?", намекая на трансфер Глушакова в грозненский клуб. Галимов ответил: "Хорошее предложение, пусть со мной свяжутся".