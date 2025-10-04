Исаков — о поражении от «Северстали»: «Во втором периоде у «Торпедо» многое перестало получаться»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:5).

«Видно было, что у обеих команд был план на матч. Это четко прослеживалось в первом периоде, когда команды пытались играть и создавать моменты за счет своих идей. Во втором периоде у нас многое перестало получаться, и мы проиграли период 0:3. Получили в начале второго периода быстрый гол, можно сказать, легкий нокдаун. Тут же удаление. Пошел клубок событий. Перестали цепляться форчеком в чужой зоне. В третьем периоде в очередной раз пытались героически включиться. Многое получилось, но, возможно, не хватило времени», — приводит слова Исакова официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы (17 очков) потерпели четвертое поражение в 12 играх регулярного чемпионата, череповецкая команда (12) одержала шестую победу в 11 матчах.