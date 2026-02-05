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Исаев станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Даниил Исаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, подписавший новый двухлетний контракт с ярославским клубом, будет зарабатывать по условиям соглашения по 80 миллионов рублей за сезон.

Благодаря этому он станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ. В тройку самых дорогих голкиперов в сезоне-2026/27 также войдут Владислав Подъяпольский из московского «Динамо» (75 миллионов) и Закари Фукале из минского «Динамо» (71 миллион).

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Даниил Исаев
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