Исаев совершил потрясающее спасение в матче против «Витязя»

«Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ встречается на выезде с «Витязем».

На 34-й минуте встречи игроки подмосковной команды при счете 2:0 вышли на ворота 2 в 1, однако голкипер ярославцев Даниил Исаев эффектным сейвом забрал шайбу в ловушку.