Исаев, Дронов, Силантьев и Федоров признаны лучшими игроками FONBET чемпионата КХЛ в сентябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков FONBET чемпионата сезона-2025/26 в сентябре.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признали голкипера «Локомотива» Даниила Исаева, который в 10 матчах одержал шесть побед. Он отразил 94,66 процента бросков, коэффициент надежности составил 1,45.

Лучшим защитником во второй раз в карьере стал Григорий Дронов из «Трактора». В 10 матчах он набрал 8 (4+4) очков с коэффициентом полезности «+3». Дронов забил победные голы в играх с «Нефтехимиком» (3:2) и «Авангардом» (5:1).

Лучшим нападающим впервые в карьере признали Дмитрия Силантьева из «Металлурга», который в 10 матчах заработал 15 (6+9) очков с показателем полезности «+5». В игре со «Спартаком» (3:2 ОТ) он забил победный гол.

Лучшим новичком впервые в карьере признали Михаила Федорова из «Металлурга». В семи матчах он заработал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».