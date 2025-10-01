Исаев, Дронов, Силантьев и Федоров признаны лучшими игроками FONBET чемпионата КХЛ в сентябре
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков FONBET чемпионата сезона-2025/26 в сентябре.
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признали голкипера «Локомотива» Даниила Исаева, который в 10 матчах одержал шесть побед. Он отразил 94,66 процента бросков, коэффициент надежности составил 1,45.
Лучшим защитником во второй раз в карьере стал Григорий Дронов из «Трактора». В 10 матчах он набрал 8 (4+4) очков с коэффициентом полезности «+3». Дронов забил победные голы в играх с «Нефтехимиком» (3:2) и «Авангардом» (5:1).
Лучшим нападающим впервые в карьере признали Дмитрия Силантьева из «Металлурга», который в 10 матчах заработал 15 (6+9) очков с показателем полезности «+5». В игре со «Спартаком» (3:2 ОТ) он забил победный гол.
Лучшим новичком впервые в карьере признали Михаила Федорова из «Металлурга». В семи матчах он заработал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -