Исаев, Чудинов и Гусев стали лучшими игроками недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели, сообщает сайт лиги.
Лучшим вратарем недели второй раз в сезоне признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Исаева было нанесено 52 броска (26 в среднем за игру), из которых он отразил 96,15%. Коэффициент надежности составил 0,97.
Лучшим защитником стал Максим Чудинов («Спартак»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3».
Лучшим нападающим назван Никита Гусев (СКА), ставший лучшим бомбардиром недели с 6 (3+3) очками в трех играх. В матче с «Торпедо» (6:2) Гусев оформил дубль и сделал две передачи.
19-летний вратарь «Северстали» Тимофей Королев стал лучшим молодым игроком недели. Голкипер одержал одну победу в двух матчах недели. По воротам Королева было нанесено 46 бросков (23 в среднем за игру), из которых он отразил 91,3%. Коэффициент надежности составил 2,03.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|33
|22
|11
|49
|3
|Локомотив
|35
|21
|14
|48
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|34
|18
|16
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|37
|8
|Витязь
|34
|15
|19
|37
|9
|Северсталь
|35
|13
|22
|34
|10
|Куньлунь
|36
|13
|23
|29
|11
|Сочи
|33
|5
|28
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|34
|23
|11
|49
|2
|Металлург
|34
|22
|12
|48
|3
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|4
|Сибирь
|37
|21
|16
|45
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|34
|19
|15
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|10
|Барыс
|35
|14
|21
|30
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|28.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|28.11
|19:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -
|28.11
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|28.11
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
|28.11
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -