Исаев, Чистяков, Пинчук и Федоров признаны лучшими игроками третьей недели FONBET чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков третьей недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем признали голкипера «Локомотива» Даниила Исаева, который в трех матчах одержал три победы. Он отразил 96,51 процента бросков, коэффициент надежности составил 1. Исаев стал лучшим вратарем игровой недели в КХЛ в четвертый раз в карьере.

Лучшим защитником в третий раз в карьере стал Семен Чистяков из «Авангарда», который в трех матчах набрал 5 (3+2) очков. Он забил победные голы в ворота СКА (4:2) и «Салавата Юлаева» (5:2).

Лучшим нападающим впервые в карьере признали Виталия Пинчука из минского «Динамо», который в трех матчах заработал 4 (4+0) очка. В матче с «Торпедо» (3:2) Пинчук сделал хет-трик и стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком во второй раз в карьере стал нападающий «Металлурга» Михаил Федоров, на счету которого 2 (1+1) очка в двух матчах. По итогам второй игровой недели его тоже признавали лучшим новичком.