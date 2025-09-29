Исаев, Чистяков, Пинчук и Федоров признаны лучшими игроками третьей недели FONBET чемпионата КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков третьей недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.
Лучшим вратарем признали голкипера «Локомотива» Даниила Исаева, который в трех матчах одержал три победы. Он отразил 96,51 процента бросков, коэффициент надежности составил 1. Исаев стал лучшим вратарем игровой недели в КХЛ в четвертый раз в карьере.
Лучшим защитником в третий раз в карьере стал Семен Чистяков из «Авангарда», который в трех матчах набрал 5 (3+2) очков. Он забил победные голы в ворота СКА (4:2) и «Салавата Юлаева» (5:2).
Лучшим нападающим впервые в карьере признали Виталия Пинчука из минского «Динамо», который в трех матчах заработал 4 (4+0) очка. В матче с «Торпедо» (3:2) Пинчук сделал хет-трик и стал автором победной шайбы.
Лучшим новичком во второй раз в карьере стал нападающий «Металлурга» Михаил Федоров, на счету которого 2 (1+1) очка в двух матчах. По итогам второй игровой недели его тоже признавали лучшим новичком.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -