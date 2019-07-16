Иржи Секач: "Надеюсь, что болельщикам понравится моя игра"

Нападающий ЦСКА Иржи Секач рассказал об адаптации в новом клубе.

- ЦСКА - клуб с большой историей, за который играли всемирно известные хоккеисты и мне приятно оказаться в нем, - цитирует Секача пресс-служба клуба. Помогали ли мне легионеры армейцев? Нет, я сам чаще выступал в роли переводчика, потому что мой русский лучше, чем их.

Главное - подготовиться к предстоящему сезону. Надеюсь, болельщикам понравится моя игра, а я сделаю все, чтобы оправдать их ожидания.

ЦСКА достиг договоренности с "Ак Барсом" о приобретении прав на Секача, отдав взамен права на защитника Игоря Ожиганова, выступавшего за "Торонто".