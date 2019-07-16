Иржи Секач: "Надеюсь, что болельщикам понравится моя игра"

Нападающий ЦСКА Иржи Секач рассказал об адаптации в новом клубе.
- ЦСКА - клуб с большой историей, за который играли всемирно известные хоккеисты и мне приятно оказаться в нем, - цитирует Секача пресс-служба клуба. Помогали ли мне легионеры армейцев? Нет, я сам чаще выступал в роли переводчика, потому что мой русский лучше, чем их.
Главное - подготовиться к предстоящему сезону. Надеюсь, болельщикам понравится моя игра, а я сделаю все, чтобы оправдать их ожидания.
ЦСКА достиг договоренности с "Ак Барсом" о приобретении прав на Секача, отдав взамен права на защитника Игоря Ожиганова, выступавшего за "Торонто".
«Постараюсь оправдать ожидания болельщиков». Первое интервью Иржи Секача в ЦСКА pic.twitter.com/cVl8vjDXgc— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 16, 2019
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