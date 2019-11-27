Иржи Секач: «Металлург» сменил много игроков и тренеров, но это все равно очень серьезный соперник"

Нападающий ЦСКА Иржи Секач рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Встреча пройдет 28 ноября в Магнитогорске и начнется в 17:00 мск.

— Я играл против «Металлурга» очень много раз и в регулярном чемпионате, и в плей-офф, — цитирует Секача официальный сайт ЦСКА. — Это очень сильная команда. Разумеется, они сменили много игроков и тренеров с того момента, но это все равно очень серьезный соперник. Нам нужно быть готовыми, выполнять тренерскую установку и выжимать из себя максимум.

Тем более, нас сопровождает очень много болельщиков ЦСКА. Некоторых из них мы видели и в Екатеринбурге, и в Челябинске. Всегда здорово иметь поддержку. Это приятно не только мне, но и всей команде.

КХЛ: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей