Ип рассказал о секретном оружии «Куньлуня»
Капитан «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип рассказал, в чем секрет удачного старта китайской команды в текущем сезоне КХЛ.
«Несмотря на то, как складываются матчи, мы всегда придерживаемся своей системы и плана на игры. Стараемся быстро двигать шайбу и запутать соперника. Мне нравится, что мы забиваем много голов. Фортуна часто на нашей стороне. Есть ли секретное оружие у команды? Мы стараемся уделять внимание игре в большинстве, это важная часть подготовки к матчам. А главное оружие — у нас отличная вратарская линия, и мы здорово играем в меньшинстве», — приводит слова Ипа Legalbet.
«Куньлунь» находится на седьмой строчке в Западной конференции (12 очков). Лидирует — «Торпедо» (17 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|12
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
Результаты / календарь
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1.10
2.10
3.10
|28.09
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|28.09
|19:00
|
Торпедо – Ак Барс
|- : -
|28.09
|19:00
|
Витязь – Лада
|- : -
|28.09
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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