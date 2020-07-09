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Иностранные тренеры и хоккеисты «Салавата» прибыли в Уфу

09:14

Иностранные тренеры и хоккеисты «Салавата Юлаева» вернулись в Уфу, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В столицу Башкортостана вернулись главный тренер команды Томи Ламса, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, а также вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен и нападающие Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен.

— Полет прошёл нормально, — цитирует пресс-служба клуба главного тренера команды Ламсу. — Мы сутки назад уехали из Финляндии — это было долгое путешествие. Самое главное — мы уже в России, можем немного отдохнуть и приступить к работе.

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