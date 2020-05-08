«Иного выхода не было». Кожевников согласен с решением КХЛ не определять чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у КХЛ не было другого выхода, кроме как не объявлять чемпиона по итогам сезона, который был завершен досрочно из-за коронавируса.

— Иного выхода не было — называть обладателя Кубка Гагарина можно только по итогам полностью сыгранного плей-офф, где есть четыре финалиста двух конференций, которые между собой разыгрывают два места в решающем раунде, а там две лучшие команды в схватке до четырех побед определяют сильнейшего, — цитируют «Известия» Кожевникова. — К сожалению, обстоятельства лишили КХЛ шансов это сделать. Поэтому изначально надо было отказываться от определения победителя. А как распределять места в таблице незавершенного чемпионата — это уже технический вопрос, который ни на что не влияет. Главное, чтобы у клубов и болельщиков не было вопросов.