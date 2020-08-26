Индржих Абдул: «Череповец не является самым красивым городом, но там есть все условия для игры в хоккей»

Новичок «Северстали» Индржих Абдул рассказал, как проходит его адаптация в клубе.

— До переезда в КХЛ Вы играли в чемпионате Словакии. Тяжело было расставаться с лигой и напарниками?

— Да было немного сложно, но КХЛ как лига намного лучше. К счастью, в «Северстали» у меня тоже отличные напарники, — цитирует игрока сайт череповчан.

— В прошлом сезоне Вы заработали рекордные для Вас 62 очка. Благодаря чему удалось прийти к такому результату?

— В Братиславе у меня были отличные товарищи по команде, я был полностью уверен в себе, тренер мне доверял. Тот сезон был пока лучшим в моей жизни.

— Вы уже набираете первые очки в КХЛ. Зарабатывать очки здесь легче, чем в чемпионате Словакии?

— Нет, наоборот, — здесь сложнее зарабатывать очки, так как все играют намного лучше, чем в чемпионате Словакии. Но я надеюсь, что смогу приносить своей команде пользу.

— Что можете сказать о России и Череповце?

— Хоть Череповец и не является самым красивым городом, но там есть все условия для игры в хоккей. В среду у нас выходной, и, возможно, я смогу посетить что-нибудь здесь, в Петербурге. Я наслышан о том, насколько красив этот город.

— Вы единственный чех на этом турнире. Как считаете, почему в КХЛ не очень небольшое число чешских хоккеистов?

— Я не знаю. Сейчас все хотят видеть в своих командах канадских или американских игроков.

— С кем сейчас лучше всех общаетесь в КХЛ?

— Сейчас больше всего общаюсь со своим товарищем по команде Адамом Лишкой. Он из Словакии и много в чем мне помогает. Также у меня есть хороший друг в московском «Динамо» — Дмитрий Яшкин. Мы с ним из одного города, проводили вместе много времени ещё когда были детьми. Я знаю его с пяти лет, и он один из моих лучших друзей.