Индрашис – о Шипачеве и Кагарлицком: "У меня партнеры хорошие, и сам я хороший!"

Форвард московского "Динамо" Микс Индрашис рассказал о том, кто в матче регулярного чемпионата КХЛ помог ему оформить дубль в ворота "Металлурга" (4:2).

– Партнеры у меня хорошие! И сам я тоже хороший! Конечно, я стараюсь играть хорошо, а они помогают. Только так можно выиграть, – сказал Индрашис.

– Вы забросили три шайбы за неделю. Она стала для вас самой удачной за сезон?

– Наверное. Так получилось, что за три игры я забросил четыре шайбы.

– В моменте с незасчитанной шайбой насколько не согласны с решением арбитра?

– Судья решает. Мне сказали, что гола нет, я не буду спорить с ним. Спросил, почему он не засчитал, но таково решение. Главное, что мы выиграли и идем дальше. (Владислав Уткин)