Именной стяг Гомоляко будет поднят на арене «Трактора»

Перед матчем КХЛ между «Трактором» и «Сочи» 12 января на ледовой арене имени Валерия Белоусова будет поднят именной стяг Сергея Гомоляко, сообщает сайт челябинского клуба.

За «Трактор» форвард дебютировал в 17 лет, проведя семь сезонов за черно-белых. В сезонах 1991/1992 и 1992/1993 был капитаном команды. В составе молодежной сборной стал чемпионом мира 1989 года.

Гомоляко является одним из самых титулованных игроков в российской истории. Все его достижения связаны с двумя клубами — «Трактором» и «Металлургом». Он победитель Евролиги (1999, 2000), чемпион России (1999), серебряный призер чемпионата России (1998), бронзовый призер чемпионата МХЛ (1993, 1994) и России (2000). Обладатель и лучший бомбардир Кубка России (1998). Финалист Кубка МХЛ (1996). Обладатель почетного приза «Три бомбардира» (1997) вместе с партнерами по «Металлургу» Андреем Кудиновым и Игорем Варицким. Участник Матчей звезд Суперлиги (1999, 2002, 2003) и Матча звезд Высшей лиги (2005).