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Сегодня, 19:54

Именной стяг Федорова подняли под своды арены ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Именной стяг Сергея Федорова с 18-м игровым номером был поднят под своды «ЦСКА Арены» в Москве.

Торжественная церемония состоялась перед началом FONBET чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».
На церемонии присутствовали сам Федоров, который является членом наблюдательного совета ЦСКА, его семья, президент ЦСКА Игорь Есмантович и почетный президент клуба Борис Михайлов. Федоров получил золотую шайбу и памятный игровой свитер. Вместе со своей семьей он провел символическое вбрасывание шайбы.

13 декабря Федоров отметил свое 55-летие. В качестве игрока он три раза становился победителем чемпионата СССР в составе ЦСКА, трижды завоевывал Кубок Стэнли в команде «Детройт Ред Уингз» и три раза получал золото чемпионата мира в составе национальной сборной.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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