Илья Зубов: «Я сделал дубль? Раз в год и вилы стреляют»

Нападающий «Спартака» Илья Зубов, который стал автором двух шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ), рассказал о том, как важно его команде остаться на втором месте в Западной конференции.

— Вы знали о том, что до этого матча «Спартак» не мог обыграть ЦСКА 14 матчей подряд?

— Да, я слышал, но всему когда-то приходит конец. Хорошо, что это сегодня случилось. Все ребята — молодцы. Старались, бились. Хорошо сыграли.

— До этого матча у вас была всего одна шайба в чемпионате, сегодня сделали дубль. Специально ждали дерби?

— Раз в год и вилы стреляют. Так бывает.

— Сильно переживали во время видеопросмотра эпизода с вашим голом в овертайме?

— Естественно, переживаешь. Либо выиграл, либо продолжаешь матч. Я надеялся, что засчитают, поскольку конек не разворачивал. Узнал только когда объявили.

— После матча мы видели эмоции и слышали крики. Эта победа для «Спартака» многое значит?

— Мы хорошо поработали в паузе. Сегодня была первая игра за десять дней, поэтому пришлось тяжеловато. Хотя мы и начали легко, забросив две шайбы. Но против нас играл чемпион. С ЦСКА всегда приходится тяжело.

— Свою первую шайбу забросили мастерским броском под перекладину.

— Я увидел, что вратарь сидит и попытался попасть. Получилось.

— Вы все-таки поняли, почему «Спартак» так здорово играет с сильными командами, но уступает соперниками пониже классом?

— Этот вопрос задают часто. Надеюсь, мы сделали выводы. Следующим соперником будет Рига. Хорошая проверка для нас.

— Что скажете про игру Гудачека?

— Одни похвалы. Он старался всю игру. Молодец. Рад за него.

— Второе место на Западе. Что это для вас значит?

— Хочется быть первым. Всегда. В спорте так и должно быть. Хороший результат для нас. Теперь будем стараться держать эту планку.

— Не боитесь, что Олега Знарка заберут обратно в СКА?

— Что за вопрос? (Михаил Зислис)