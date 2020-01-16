Илья Воробьев: «Здорово сыграл у «Барыса» вратарь»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:4).

— «Барыс» с победой. Здорово сыграл у них вратарь, — цитирует тренера официальный сайт команды из Казахстана. — Мы его смогли распечатать только к концу. Потом они уже по счету здорово сыграли, оборонялись. Ребята старались, но чуть-чуть не хватило.