Илья Воробьев: «Здорово сыграл у «Барыса» вратарь»
20:20
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:4).
— «Барыс» с победой. Здорово сыграл у них вратарь, — цитирует тренера официальный сайт команды из Казахстана. — Мы его смогли распечатать только к концу. Потом они уже по счету здорово сыграли, оборонялись. Ребята старались, но чуть-чуть не хватило.
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