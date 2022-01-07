Илья Воробьев: «Восстановление Кошечкина проходит не так, как нам хотелось»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о состоянии голкипера Василия Кошечкина.

— У нас хорошо получился первый период, мы забили, повели в счете, — отметил Воробьев. — Во втором периоде соперник начал накладывать отрезки. Мы с этим сложно справлялись. Нам пришлось яростно обороняться во втором и третьем периодах. Мы заблокировали очень много бросков, и фантастически сыграл Олкинуора.

— Когда сможет сыграть Линус Виделль, которого вы подписали перед дедлайном?

— Когда приедет, тогда посмотрим на его состояние, и он сыграет. Сейчас надо, чтобы он благополучно доехал до нас. С этим не все хорошо. У него потерялся багаж на пути из Амстердама в Москву. Есть определенные сложности, у него сдвигался самолет. Пока у меня нет точной информации. Будем смотреть.

— Как проходит восстановление Василия Кошечкина?

— К сожалению, восстановление Василия проходит не так, как нам хотелось. Вроде бы он делал шаг вперед, а потом, через день-два, опять шаг назад. Ищем другие варианты, чтобы он поправился. Это будет только после олимпийской паузы.