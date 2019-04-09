Илья Воробьев: "Во многих матчах СКА больше атаковал. Не хватало лишнего гола"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Московские армейцы вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с "Авангардом".

- Это был ваш первый год в СКА. Как можно его оценить?

- Оценивать еще… Пока свежо еще все. Потом уже будем анализировать и оценивать.

- Чем вы объясните, что в Питере были три победы, а в Москве – четыре поражения?

- Возможно, родные стены помогают каждой команде.

- Чего вообще не хватило СКА, чтобы дожать?

- Во многих матчах мы больше атаковали. Обычно не хватает одного лишнего гола. Так и получалось в этой серии.

- Не было желания тогда тактику сменить и заставить ЦСКА лезть вперед?

- У нас были разные тактики в серии. И в играх тоже.

- Вы много доверяли молодым игрокам в серии. Это политика клуба, или от ситуации?

- От ситуации.

- Оцените игру Михаила Мальцева.

- Для Миши это был первый розыгрыш плей-офф. Он его хорошо провел. (Алена Гребенькова)

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