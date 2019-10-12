Илья Воробьев: «Величкин пожал руку ребятам, пожал руку нам и все»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи с «Северсталью» (2:1).

— Гол пропустили во втором периоде, в третьем не вывели шайбу пару раз, поэтому получилась такая смазанная концовка. Но ребята на жилах выстояли, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали».

— Какие эмоции были после новости об увольнении Величкина?

— Что здесь комментировать... Видите, мы так жмем из себя, ребята доставали, поэтому здесь понятно, с какими чувствами воспринял увольнение. Он пожал руку ребятам, пожал руку нам и все.

— Насколько выбыли Бирюков и Неколенко?

— Сложно сказать. Там такие травмы, что точного срока восстановления нет, может быть быстрее, может очень долго.

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