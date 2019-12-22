Илья Воробьев: «В Петербург с тяжелым сердцем невозможно приезжать»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2) рассказал, с каким чувствами вернулся в Санкт-Петербурга. Ранее Воробьев тренировал именно СКА.
— СКА с победой. Во втором периоде нас поймали на сменах, он нам не удался. Первый и третий можно записать нам в актив, но, к сожалению, очков это не принесло, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.
— СКА во втором периоде вас шесть минут не выпускал из зоны.
— Как я сказал, во втором СКА поменялся, нас ловили на сменах. В первом и третьем мы действовали прилично.
— Довольны дебютом Томаша Филиппи?
— Работал нормально. Отыграл, но очков нам это, повторюсь, не принесло.
— В Петербург вернулись с легким сердцем?
— В Петербург с тяжелым сердцем невозможно приезжать. Красивейший город. Я жил в прошлом году рядом с Дворцовой площадью — выходишь вечером погулять, вдыхаешь всю эту атмосферу, наследие... Петербург — фантастический город.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ska-mietallurgh-priess-konfierientsiia-1/