Илья Воробьев: «В Петербург с тяжелым сердцем невозможно приезжать»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2) рассказал, с каким чувствами вернулся в Санкт-Петербурга. Ранее Воробьев тренировал именно СКА.

— СКА с победой. Во втором периоде нас поймали на сменах, он нам не удался. Первый и третий можно записать нам в актив, но, к сожалению, очков это не принесло, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.

— СКА во втором периоде вас шесть минут не выпускал из зоны.

— Как я сказал, во втором СКА поменялся, нас ловили на сменах. В первом и третьем мы действовали прилично.

— Довольны дебютом Томаша Филиппи?

— Работал нормально. Отыграл, но очков нам это, повторюсь, не принесло.

— В Петербург вернулись с легким сердцем?

— В Петербург с тяжелым сердцем невозможно приезжать. Красивейший город. Я жил в прошлом году рядом с Дворцовой площадью — выходишь вечером погулять, вдыхаешь всю эту атмосферу, наследие... Петербург — фантастический город.