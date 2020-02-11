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Илья Воробьев: «Удивительно, что, играя лучше, чем «Спартак», нашли путь к поражению»

23:38
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Спартака» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что удивлен результату. По его словам, подопечные играли лучше.

— «Спартак» с победой. Удивительно, что мы перебросав соперника в два раза и играя лучше, чем соперник, сами находим себе путь к поражению, — цитирует Воробьева сайт «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-11-02-20/

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