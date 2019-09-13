Илья Воробьев: «Удача отвернулась в моменте с голом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Ак Барса» (1:2) отметил, что моментами команда показывала ту игру, которую хочет видеть тренерский штаб.

— «Ак Барс» с победой. В принципе, сегодня частями было то, что мы хотим видеть, второй и третий периоды были рабочие, — цитирует тренера официальный сайт команды из Казани. — Мы вызвали двух молодых ребят из ВХЛ, они добавили скорости и движения, что важно в современном хоккее. У нас есть проблемы, и удача отвернулась в моменте с голом. Я ребятам сказал, что мы через работу должны развернуть ее в свою сторону.

— Сегодня не играл Пол Постма. Вы недовольны его игрой, или он получил травму?

— Мы решили пойти в шесть защитников с теми, кто играл. Это не травма.

— У вашей команды в последнее время есть проблемы с составом. Как обстоят дела с травмами, учитывая то, что официальный список травмированных пуст?

— У нас, в принципе, немного народу, ребята играют с травмами. Женьку Тимкина мы потеряли, пока не знаем, насколько. Ситуация с травмами сложная.

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