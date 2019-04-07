Илья Воробьев: "У Прохоркина была уважительная причина не играть"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:2) в шестом матче финала Западной конференции. Счет в серии – 3-3.

– Что с Николаем Прохоркиным? Будет ли он играть в седьмом матче?

– Мы посмотрим на его состояние. Как он будет себя чувствовать.

– Он приболел?

– У него уважительная причина. Посмотрим на его состояние.

– Звено Бывальцева – находка. Интуитивно пришли?

– Вы знаете, что команда, а не звено. Наиль забил – молодец. Но вопрос в команде. Каждый дает свой вклад. Меньшинство здорово отработало. Ребята пластались. Дело в команде.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге. В финале Запада будет седьмой матч!