Илья Воробьев: "У Дацюка микроповреждение, но с ЦСКА он сыграет"

Главный тренер СКА Илья Воробьев на пресс-конференции поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (5:4 ОТ, 4-1) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцы вышли в финал Запада.

– Была хорошая серия, спасибо за нее "Локомотиву". Игра получилась напряженная, как и все остальные, – сказал Воробьев.

– Чему вас научила эта серия?

– Каждая серия чему-то учит. Плей-офф – это хорошая мясорубка. Серия ЦСКА будет другой. Давайте смотреть вперед.

– Почему меняли вратаря в овертайме?

– Коньки наточить. Если серьезно – чтобы ребята передохнули.

– Почему не играл Дацюк?

– У Дацюка микроповреждение. Ничего серьезного. В серии против ЦСКА он сыграет.​

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