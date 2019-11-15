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Илья Воробьев: «Ты набираешь либо опыт, либо очки»

19:58
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0).

— Такая игра, которая шла до гола. Терпеливая. И мы забили, и Вася отстоял, и ребята в обороне пластались, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки».

— Сегодня удивительная игра — все три периода в нападении по статистике проиграны. Чем это можно объяснить?

— Главное, что мы выиграли, но и сопернику нужно отдать должное — здорово играли, очень плотно в обороне, быстро и хорошо менялись, не давая нам ничего особо сделать. Но все же мы ее забили.

— Наверное, такой опыт будет полезен — играть от обороны в концовке встречи при таком счете?

— Опыт всегда полезен. Как говорил один мой предшественник: «Ты набираешь либо опыт, либо очки». Сегодня у нас получилось и то, и другое.

— Меньше чем через двое суток новая игра на выезде, теперь команда летит в Китай и на Дальний Восток. Как команда будет готовиться?

— Судя по всему — лежа в самолете.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/457905/

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